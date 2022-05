LIVE Camila Giorgi-Sabalenka 4-6 6-1 6-0, Roland Garros 2022 in DIRETTA: straordinaria impresa dell’azzurra, che stacca il pass per gli ottavi! (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:16 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE scritta di Giorgi-Sabalenka. La marchigiana approda con merito agli ottavi di finale del Roland Garros 2022. Grazie per aver seguito il match con noi. A tutti i lettori ed amici di OA Sport una buona serata. 16:14 Dopo aver perso il primo parziale senza impensierire l’avversaria in risposta, Camila è stata letteralmente perfetta, aggiudicandosi 12 dei successivi 13 giochi. Per l’azzurra purtroppo ben 9 doppi falli, ma il 76% di punti vinti con la prima di servizio. 16:12 Agli ottavi Camila Giorgi se la vedrà con la russa Daria Kasatkina, che ha regolato in due set l’americana Rogers. 16:10 Mostrando ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:16 Termina qui la nostrascritta di. La marchigiana approda con merito agli ottavi di finale del. Grazie per aver seguito il match con noi. A tutti i lettori ed amici di OA Sport una buona serata. 16:14 Dopo aver perso il primo parziale senza impensierire l’avversaria in risposta,è stata letteralmente perfetta, aggiudicandosi 12 dei successivi 13 giochi. Per l’azzurra purtroppo ben 9 doppi falli, ma il 76% di punti vinti con la prima di servizio. 16:12 Agli ottavise la vedrà con la russa Daria Kasatkina, che ha regolato in due set l’americana Rogers. 16:10 Mostrando ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Sabalenka 4-6 6-1 5-0 Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurra serve per approdare agli ottavi -… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #RolandGarros Grande impresa di Camila #Giorgi, che supera in rimonta 4-6, 6-1, 6-0 la numer… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #RolandGarros Camila #Giorgi raddrizza il match con #Sabalenka, conquistando 6-1 il… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Sabalenka 3-4 Roland Garros 2022 in DIRETTA: arriva il break della bielorussa - #Camila #Giorgi… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #RolandGarros Dopo il #primoset, Camila #Giorgi sotto 1-0 (6-4) contro la #Sabalenka. Intant… -