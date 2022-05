LIVE Atletica, Meeting Trieste 2022 in DIRETTA: Tamberi si ferma a 2.15. Filippo Tortu vince con 10?14 ventoso (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.01: Fra poco i 200 uomini con una delle grandi star del Meeting di Trieste, il campione olimpico dei 400, il sudafricano Van Niekerk 19.00. Si chiude la gara del lungo con N’Tia che vince con 7.35, secondo posto per Chilà con 7.34, terza piazza per Nonino con 6.70 18.57: Si inchioda all’ultimo ostacolo Bencosme e finisce al secondo posto alle spalle di Giacomo Bertoncelli che, con il primato personale di 50?46, va a vincere i 400 ostacoli con una grande rimonta negli ultimi 50 metri, secondo Bencosme in 50?60, terzo il brasiliano De Jesus in 50?75 18.50: Tra poco i 400 ostacoli uomini con Bencosme (Ita), Bertonecelli (Ita), De Jesus (Bra), Domotor (Svk), Tajana (Sui), Contini (Ita), Verroli (Ita), Lutterotti (Ita), Bertoldo (Ita) 18.47: ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.01: Fra poco i 200 uomini con una delle grandi star deldi, il campione olimpico dei 400, il sudafricano Van Niekerk 19.00. Si chiude la gara del lungo con N’Tia checon 7.35, secondo posto per Chilà con 7.34, terza piazza per Nonino con 6.70 18.57: Si inchioda all’ultimo ostacolo Bencosme e finisce al secondo posto alle spalle di Giacomo Bertoncelli che, con il primato personale di 50?46, va are i 400 ostacoli con una grande rimonta negli ultimi 50 metri, secondo Bencosme in 50?60, terzo il brasiliano De Jesus in 50?75 18.50: Tra poco i 400 ostacoli uomini con Bencosme (Ita), Bertonecelli (Ita), De Jesus (Bra), Domotor (Svk), Tajana (Sui), Contini (Ita), Verroli (Ita), Lutterotti (Ita), Bertoldo (Ita) 18.47: ...

