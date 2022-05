L’appello per aprire i servizi pubblici locali alla concorrenza (Di sabato 28 maggio 2022) Il nostro è un appello ai parlamentari affinché confermino gli articoli 6 e7 del disegno di legge “per il mercato e la concorrenza” del Governo, in discussione al Senato, volti, finalmente, ad aprire il settore dei servizi pubblici locali alla concorrenza. L’articolo 6 delega il Governo ad adottare entro sei mesi un decreto legislativo di riordino della materia, ma fissa principi e criteri chiari: la separazione tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi, tra controllore e controllato dunque, e il ricorso alla gara o alle opportunità offerte dal mercato nell’affidamento, lasciando l’autoproduzione (i.e. la possibilità del ricorso all’in-house) con organismi pubblici come soluzione ... Leggi su linkiesta (Di sabato 28 maggio 2022) Il nostro è un appello ai parlamentari affinché confermino gli articoli 6 e7 del disegno di legge “per il mercato e la” del Governo, in discussione al Senato, volti, finalmente, adil settore dei. L’articolo 6 delega il Governo ad adottare entro sei mesi un decreto legislativo di riordino della materia, ma fissa principi e criteri chiari: la separazione tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei, tra controllore e controllato dunque, e il ricorsogara o alle opportunità offerte dal mercato nell’affidamento, lasciando l’autoproduzione (i.e. la possibilità del ricorso all’in-house) con organismicome soluzione ...

