La Russia testa il missile ipersonico Tsirkon: che cos’è e cosa è in grado di fare (Di sabato 28 maggio 2022) È partito da una nave della Flotta del Nord della Federazione Russa che si trovava nel Mare di Barents, e da lì ha puntato e colpito un obiettivo non meglio specificato situato nel Mar Bianco. Il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato di aver effettuato con successo un nuovo lancio di prova del missile InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 28 maggio 2022) È partito da una nave della Flotta del Nord della Federazione Russa che si trovava nel Mare di Barents, e da lì ha puntato e colpito un obiettivo non meglio specificato situato nel Mar Bianco. Il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato di aver effettuato con successo un nuovo lancio di prova delInsideOver.

Advertising

rubio_chef : A me sta cosa che Israele arresta e ammazza BAMBINI e a voi non vi fa effetto mi manda fuori di testa. Cosa non vi… - SchwabBlofeld : RT @GMorenghi: Parla per te, grandissima testa di cazzo. ?? #Russia ?? - julynko2000 : RT @mariannaaprile: Salvini ora a Radii1, a proposito del possibile viaggio in Russia: “Non vado a nome del governo, evidentemente. Ma a no… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Mosca testa il missile ipersonico Tsirkon: è partito da una nave tra Norvegia e Russia (e può colpire obiettivi a 600 m… - Pierpao83699717 : RT @mariannaaprile: Salvini ora a Radii1, a proposito del possibile viaggio in Russia: “Non vado a nome del governo, evidentemente. Ma a no… -