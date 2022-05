Il Torino torna su Joao Pedro, Zaza al passo di addio (Di sabato 28 maggio 2022) Lo stallo venutosi a creare nel reparto offensivo con le situazioni legate ai rinnovi di Brekalo e Belotti, e all’addio certo di Zaza, non lasciano tranquillo il Torino che ha deciso di tornare su Joao Pedro come rinforzo per l’attacco. Perché il Torino è tornato su Joao Pedro? L’ attaccante brasiliano del Cagliari rappresenta sicuramente un’ottima opportunità per i granata soprattutto dal punto di vista economico. Il valore del cartellino è decisamente calato rispetto a due stagioni fa quando si provo’ ad imbastire la trattativa. Dai 15 milioni richiesti nel 2020, si è passati a 6/7. Questo in virtù della retrocessione in Serie B dei sardi e dell’età ormai non più giovanissima del giocatore, avendo compiuto 30 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 28 maggio 2022) Lo stallo venutosi a creare nel reparto offensivo con le situazioni legate ai rinnovi di Brekalo e Belotti, e all’certo di, non lasciano tranquillo ilche ha deciso dire sucome rinforzo per l’attacco. Perché ilto su? L’ attaccante brasiliano del Cagliari rappresenta sicuramente un’ottima opportunità per i granata soprattutto dal punto di vista economico. Il valore del cartellino è decisamente calato rispetto a due stagioni fa quando si provo’ ad imbastire la trattativa. Dai 15 milioni richiesti nel 2020, si è passati a 6/7. Questo in virtù della retrocessione in Serie B dei sardi e dell’età ormai non più giovanissima del giocatore, avendo compiuto 30 ...

