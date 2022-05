Guerra in Ucraina, i russi avanzano su Severodonetsk e Lyman (Di sabato 28 maggio 2022) L’offensiva russa prosegue nel Donbass, con combattimenti che contano ancora morti mentre continua la stretta su Severodonetsk. Per la città del Lugansk, però, giungono notizie contraddittorie. La città strategica di Lyman già ieri era considerata in mano ai russi (qui tutti gli articoli sulla Guerra in Ucraina). Guerra in Ucraina, Zelensky: “Il Donbass sarà ucraino. Perché questi siamo noi, questa è la nostra essenza” “Se gli occupanti pensano che Lyman o Severodonetsk saranno loro, si sbagliano: il Donbass sarà ucraino. Perché questi siamo noi, questa è la nostra essenza”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio. “Anche se la russia porta ovunque distruzione e sofferenza – ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 28 maggio 2022) L’offensiva russa prosegue nel Donbass, con combattimenti che contano ancora morti mentre continua la stretta su. Per la città del Lugansk, però, giungono notizie contraddittorie. La città strategica digià ieri era considerata in mano ai(qui tutti gli articoli sullain).in, Zelensky: “Il Donbass sarà ucraino. Perché questi siamo noi, questa è la nostra essenza” “Se gli occupanti pensano chesaranno loro, si sbagliano: il Donbass sarà ucraino. Perché questi siamo noi, questa è la nostra essenza”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio. “Anche se laa porta ovunque distruzione e sofferenza – ha ...

