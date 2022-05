Di Maio “Non sono ottimista sulla pace in poche settimane” (Di sabato 28 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Putin deve dimostrare di volere la pace, ma in questa settimana ha intensificato i bombardamenti sul Donbass e ha esteso le fasce di età per potersi arruolare nell'esercito. Ma dobbiamo continuare a lavorare, l'Italia è in prima linea. Non sono ottimista sulla pace in poche settimane. Non è un percorso breve, ma una strada stretta in salita e difficile, ma questo non ci deve fermare”. A drilo Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, intervistato da Bruno Vespa nella rassegna “Forum in Masseria” a Manduria in provincia di Taranto. “L'Italia non ha mai smesso nè smetterà di lavorare a una soluzione che potrà riaccendere il negoziato – ha spiegato il ministro – Dopo il massacro di Bucha il negoziato si è fermato. Da dove si riparte? Da ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Putin deve dimostrare di volere la, ma in questa settimana ha intensificato i bombardamenti sul Donbass e ha esteso le fasce di età per potersi arruolare nell'esercito. Ma dobbiamo continuare a lavorare, l'Italia è in prima linea. Nonin. Non è un percorso breve, ma una strada stretta in salita e difficile, ma questo non ci deve fermare”. A drilo Luigi Di, ministro degli Esteri, intervistato da Bruno Vespa nella rassegna “Forum in Masseria” a Manduria in provincia di Taranto. “L'Italia non ha mai smesso nè smetterà di lavorare a una soluzione che potrà riaccendere il negoziato – ha spiegato il ministro – Dopo il massacro di Bucha il negoziato si è fermato. Da dove si riparte? Da ...

