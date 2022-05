Covid in Italia, 18.255 contagi e 66 morti (Di sabato 28 maggio 2022) Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,5%", riferisce l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino quotidiano sull'andamento di Covid - 19. Nel dettaglio, i numeri delle ... Leggi su ilroma (Di sabato 28 maggio 2022) Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,5%", riferisce l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino quotidiano sull'andamento di- 19. Nel dettaglio, i numeri delle ...

RaiNews : Covid in Italia, da ieri 18.255 nuovi casi e 66 morti - Giorgiolaporta : Qui a #Bruxelles non è più obbligatoria la #mascherina sui mezzi pubblici. Entrate in metro con me sotto la… - fanpage : Rosa ha 34 anni e si è ammalata a marzo 2020, nel pieno della prima ondata e prima della campagna vaccinale, nella… - FraLauricella : Sono 66 i decessi per #Covid, registrati in #Italia nelle ultime 24 ore. Sono 18.000 i nuovi casi. Sono oltre 1.50… - sergiodemichiel : @gallina_di @Agenzia_Italia Ma se nel primo di COVID non si è mai fatto vedere...lo hanno votato i partiti...é il P… -