Cambio importante per Danilo: la Juve ha in mano un vicecampione d'Europa (Di sabato 28 maggio 2022) Danilo è uno di quei giocatori che in questi anni ha saputo dimostrare il proprio talento, ma il brasiliano potrebbe avere un nuovo ostacolo. Quando nel 2019 venne effettuato lo scambio tra Juventus e Manchester City per portare le prestazioni di Joao Cancelo a Manchester e quelle di Danilo a Torino, furono davvero in tantissimi a essere molto critici nei confronti della società, non capendo però che il bilancio piangeva e c'era bisogno di una soluzione immediata, con il brasiliano che è riuscito però a migliorarsi sempre di più nel corso della carriera, diventando adesso uno degli elementi praticamente in sostituibili della squadra di Massimiliano Allegri. Danilo Juventus (LaPresse) Ci sono alcuni giocatori che riescono immediatamente a entrare a far parte del cuore e delle preferenze ...

