007 Gb: “Russia controlla Lyman, più forte in Donbass” (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – L’intelligence britannica ha confermato che le forze russe hanno preso il controllo della maggior parte della città di Lyman, un importante snodo ferroviario che rafforzerebbe la potenziale offensiva di Mosca nella regione orientale del Donbass. Il prossimo passo, si legge nel rapporto del ministero della Difesa britannico, sarebbe l’avanzata attraverso il fiume Siverskyy Donets. ”Nei prossimi giorni è probabile che le unità russe nell’area diano la priorità all’attraversamento forzato del fiume – si legge nella nota -. Per ora, lo sforzo principale della Russia rimane probabilmente intorno alla sacca di Sieverdonetsk, ma una testa di ponte vicino a Lyman darebbe alla Russia un vantaggio nella potenziale fase successiva dell’offensiva del Donbass, quando probabilmente ... Leggi su italiasera (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – L’intelligence britannica ha confermato che le forze russe hanno preso il controllo della maggior parte della città di, un importante snodo ferroviario che rafforzerebbe la potenziale offensiva di Mosca nella regione orientale del. Il prossimo passo, si legge nel rapporto del ministero della Difesa britannico, sarebbe l’avanzata attraverso il fiume Siverskyy Donets. ”Nei prossimi giorni è probabile che le unità russe nell’area diano la priorità all’attraversamento forzato del fiume – si legge nella nota -. Per ora, lo sforzo principale dellarimane probabilmente intorno alla sacca di Sieverdonetsk, ma una testa di ponte vicino adarebbe allaun vantaggio nella potenziale fase successiva dell’offensiva del, quando probabilmente ...

