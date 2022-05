Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 maggio 2022)DEL 27 MAGGIOORE 07.20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI INTENSIFICA IL TRAFFICO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO MA VEDIAMO LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE DI, A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE, CODE TRA PRENESTINA E A24 IN ESTERNA IN INTRNA CODE PER TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD, CODE A PARTIRE DA TORRENOVA E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E IL BIVI OPER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO IN ENTRATA NELLA CAPITALE RALLENTAMENTI E COD EINTERESSANO LA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI ANCHE LA SALARIA ...