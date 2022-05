Advertising

Billa42_ : Texas: governatore criticato per le dichiarazioni sulla sparatoria - Cinzia77882275 : RT @Misurelli77: Questo è il governatore del Texas. Antiabortista, contro le comunità LGBT,bigotto, sovranista e super trampiano. I fucili… - jmorat : RT @NessunLuogo24: Il governatore del #Texas Greg Abbott cancella la sua partecipazione alla convention della #NRA - il gruppo di pressione… - giampaz : RT @NessunLuogo24: Il governatore del #Texas Greg Abbott cancella la sua partecipazione alla convention della #NRA - il gruppo di pressione… - BiaginiGerardo : RT @Labbufala: Il Governatore del Texas corre ai ripari. -

Greg Abbott,repubblicano del, è sotto accusa. Dopo la strage nella scuola elementare di Uvalde, nella quale sono rimasti uccisi 19 bambini e due adulti per mano del diciottenne Salvador Ramos, ...IldelGreg Abbott (che si rammaricava del fatto che i suoi cittadini non acquistassero abbastanza armi) ha annunciato un messaggio video . In concomitanza con l'evento sono attese ...Nelle stesse ore a Houston sarà in corso la convention della National riffle association, la principale lobby delle armi americane. Cresce il dibattito sulla diffusione delle armi nel Paese. Intanto p ...Ma possiamo armare e preparare gli insegnanti a rispondere rapidamente. Ken Paxton, l’alleato di Donald Trump e procuratore generale del Texas, rilancia infatti l’idea di armare gli insegnanti alla lu ...