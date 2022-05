Spread Btp - Bund risale, supera soglia 192 punti (Di venerdì 27 maggio 2022) Lo Spread tra Btp e Bund dopo un avvio cauto, risale e supera la soglia dei 192 punti. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 2,88% da un iniziale 2,86% . 27 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) Lotra Btp edopo un avvio cauto,ladei 192. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 2,88% da un iniziale 2,86% . 27 maggio 2022

Advertising

ansa_economia : Spread Btp-Bund apre in calo a 188 punti. Il rendimento del decennale italiano è al 2,86% #ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa bene nel finale con Wall Street, Milano +1%. Spread tra Btp e Bund tedeschi giù a 192 punti, balza il… - felipegelart : RT @classcnbc: BORSE UE APRONO IN VERDE ????+0,5% ????+0,5% ????+0,4% ????+0,04% #Spread Btp/Bund a 190 pb #Petrolio in leggero calo, Wti sopra i… - fisco24_info : Spread Btp-Bund risale, supera soglia 192 punti: Il rendimento del decennale italiano è al 2,89% - Loredanataberl1 : RT @giusan54: FORZA DRAGHI E GOV DEI MIGLIORI CHE CE LA FATE A PORTARE IT IN RECESSIONE ?? ?? Recessione e nuovo record debito, le prevision… -