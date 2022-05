Sparatoria in Una Scuola del Texas, La Proposta del Procuratore Generale: Armare gli Insegnanti (Di venerdì 27 maggio 2022) La Sparatoria in una Scuola del Texas che ha causato 21 vittime, tra cui 19 bambini, sta facendo discutere in merito all’uso delle armi. Il Procuratore Generale del Texas, Ken Paxton, ... Leggi su youreduaction (Di venerdì 27 maggio 2022) Lain unadelche ha causato 21 vittime, tra cui 19 bambini, sta facendo discutere in merito all’uso delle armi. Ildel, Ken Paxton, ...

fattoquotidiano : Texas, è morto d’infarto il marito di una delle maestre uccise: la donna aveva fatto scudo col corpo ai bambini dur… - Link4Universe : 'Se muoio in una sparatoria nella scuola, lasciate il mio corpo sulle scalinate dell congresso' Due parole sulla tr… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - libellula58 : Texas, è morto d’infarto il marito di una delle maestre uccise: la donna aveva fatto scudo col corpo ai bambini dur… - NicolettaCalle1 : RT @lamiadobermann: Il marito di una delle insegnanti morte nella sparatoria in #Texas, è morto di infarto. ?? -