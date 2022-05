"Questo Governo non sta facendo nulla" L'accusa pesantissima di Gratteri a Draghi (Di venerdì 27 maggio 2022) Intervista di fuoco a Nicola Gratteri, ospite di Corrado Formigli a "Piazzapulita", il programma di approfondimento politico in onda in prima serata su La7. Durante la puntata di giovedì 26 maggio il Procuratore della Repubblica di Catanzaro ha bacchettato il Governo Draghi, che a suo dire non starebbe facendo nulla sul piano normativo. “Il presidente Draghi il giorno in cui si è insediato, poco più di un anno fa, non ha detto una volta la parola mafia – sottolinea Gratteri -. E per tutto l'anno non ha mai toccato Questo argomento.” Poi “per una strana coincidenza”, dopo l'ospitata del procuratore da Maurizio Costanzo e da Lilli Gruber, il premier si è presentato alla cerimonia tenutasi a Milano per i trent'anni della Direzione Investigativa ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Intervista di fuoco a Nicola, ospite di Corrado Formigli a "Piazzapulita", il programma di approfondimento politico in onda in prima serata su La7. Durante la puntata di giovedì 26 maggio il Procuratore della Repubblica di Catanzaro ha bacchettato il, che a suo dire non starebbesul piano normativo. “Il presidenteil giorno in cui si è insediato, poco più di un anno fa, non ha detto una volta la parola mafia – sottolinea-. E per tutto l'anno non ha mai toccatoargomento.” Poi “per una strana coincidenza”, dopo l'ospitata del procuratore da Maurizio Costanzo e da Lilli Gruber, il premier si è presentato alla cerimonia tenutasi a Milano per i trent'anni della Direzione Investigativa ...

Advertising

La7tv : #piazzapulita Lotta alla criminalità, #Gratteri: 'Questo Governo non sta facendo nulla sul piano normativo' - Palazzo_Chigi : #CongressoCisl, Draghi: condivido il titolo che avete scelto per il vostro Congresso. “Esserci per cambiare” è una… - Palazzo_Chigi : Sommacampagna, Draghi: I cittadini russi non sono colpevoli per quel che fa il loro governo. Non dobbiamo considera… - MariellaLoi : RT @tempoweb: 'Questo Governo non sta facendo nulla' L'accusa pesantissima di #Gratteri a #Draghi @pascalefede - MarcoSantomaur4 : RT @MarcoRizzoPC: Questo non è il governo di un paese sovrano. Draghi è il capo di una colonia. Fanno quello che gli chiedono da fuori… htt… -