Pd | Letta “Crediamo nella coalizione larga e nelle primarie”

(Di venerdì 27 maggio 2022) SESTO SAN GIOVANNI (MILANO) (ITALPRESS) – “Sono qui per dare un messaggio che vale per tutta la nostra battaglia nazionale. Il segnale che il Pd crededi centrosinistra ein unain cui facciamo lee se le perdiamo, chi ha vinto le, un minuto dopo, diventa il nostro candidato”. Lo ha il segretario del Partito Democratico, Enrico, nel corso del suo comizio per sostenere il candidato sindaco del centrosinistracittà lombarda, Michele Foggetta. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

