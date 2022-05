MotoGP | risultati FP2 GP Italia 2022 | Aleix Espargaró davanti a tutti | 2° Bagnaia e 6° Bastianini

(Di venerdì 27 maggio 2022) La seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’è andata in archivio al Mugello per la. E’ stato uno scatenatosu Aprilia a ottenere un fantastico 1:45.891 a precedere di 0.049 la Ducati di Francescoe l’altra Rossa Factory dell’australiano Jack Miller di 0.422. Lo spagnolo, in sella moto di Noale, ha fatto la differenza nel terzo settore della pista, accumulando un vantaggio tale da gestire l’eccellente t-4 di Pecco. Aprilia presentatasi con una soluzione particolare sul codone: un’aletta per garantire un comportamento dal punto di vista aerodinamico più efficiente. Buoni comunque i segnali perche, con la coppia di medie sul passo gara, ha messo in mostra un’ottima costanza. A completare l’elenco dei ...

Eppure il percorso del 'Morbido' in è di tutto rispetto riuscendo a conquistare grandissimi, fino al titolo mondiale della Moto2 e 3 GP nella, categoria nella quale, nel 2020, ...MotoGP Gp Italia Mugello Prove Libere 1 – Takaaki Nakagami ha ottenuto il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia, ottava tappa della MotoGP 2022, in ...La Casa di Noale e la squadra di Razlan Razali hanno raggiunto l'accordo questa notte al Mugello. Aprilia schiererà per la prima volta quattro moto nella classe regina e la compagine malese, nata dall ...