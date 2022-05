Mercato Roma, Mkhitaryan verso l'Inter. Friedkin preparano il rilancio - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di venerdì 27 maggio 2022) L'Inter piomba su Mkhitaryan Roma, 27 maggio 2022 - Il rinnovo di contratto di Henrikh Mkhitaryan è sempre più in bilico: José Mourinho vuole fortemente l'armeno alla Roma anche per la prossima ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) L'piomba su, 27 maggio 2022 - Il rinnovo di contratto di Henrikhè sempre più in bilico: José Mourinho vuole fortemente l'armeno allaanche per la prossima ...

CorSport : #Dybala al tavolo dell'Inter ma oggi vede la #Roma ?? - angelomangiante : I tempi per far tornare #Totti alla Roma sono maturi. Deve tornate nella sua casa. Un uomo di calcio, vedi Paolo Ma… - roma_ntico78 : @radiosei Ma per quale motivo si deve vivere di mediocrità con questo NON PROGETTO DELLA SOCIETÀ’ si continua a par… - Skysurfer72 : @F_Salistrari @JuventinismoS L’Inter non ha formalizzato offerte perchè sebbene la stampa dica che stanno comprando… - Robert_Zef : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: Zaniolo sarà il primo giocatore chiamato per il rinnovo #AsRoma -