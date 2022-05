L’Inter è campione d’Europa in finale con il Real Madrid – 27 maggio 1964 – VIDEO (Di venerdì 27 maggio 2022) Il 27 maggio 1964 L’Inter di Helenio Herrera si impone per 3-1 sul Real Madrid di Gento e Puscas, laureandosi campione d’Europa per la prima volta nella sua storia Ci sono squadre che hanno cambiato per sempre il modo di intendere calcio e che sono entrate nella leggenda di questo sport. Ogni storia però ha un suo fulcro, un punto di origine che ha dato il via ad una lunga serie di successi. Quello della Grande Inter guidata dal mago Helenio Herrera getta le sue fondamenta nella gara giocata al Prater di Vienna il 27 maggio 1964. La squadra destinata a vincere tutto in Italia e in Europa negli anni a venire si forma proprio in quella finale di Coppa dei Campioni. Come in tutte le grandi sfide però, c’è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Il 27di Helenio Herrera si impone per 3-1 suldi Gento e Puscas, laureandosiper la prima volta nella sua storia Ci sono squadre che hanno cambiato per sempre il modo di intendere calcio e che sono entrate nella leggenda di questo sport. Ogni storia però ha un suo fulcro, un punto di origine che ha dato il via ad una lunga serie di successi. Quello della Grande Inter guidata dal mago Helenio Herrera getta le sue fondamenta nella gara giocata al Prater di Vienna il 27. La squadra destinata a vincere tutto in Italia e in Europa negli anni a venire si forma proprio in quelladi Coppa dei Campioni. Come in tutte le grandi sfide però, c’è ...

