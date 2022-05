Libero in 3 minuti | dall' 1 giugno il podcast con il direttore Alessandro Sallusti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 maggio 2022)diventa sempre più cross mediale. Non solo quotidiano e sito, adesso arriva anche l'esperienza. Un nuovo modo per restare in contatto con il nostro giornale dal martedì al sabato a partire'1. Conin 3si apre una finestra sui fatti del giorno commentati da. Ildiinfatti darà voce ai contenuti editoriali. Il tutto per dare un contributo a quella comunità, il lettori di, che non si accontenta e che come sottolinea"vuole andare oltre e provare a ragionare". Ogni puntata del nostrodurerà 180 secondi, 3: lo spazio giusto per capire la realtà. ...