Lecce, UFFICIALE: due nuovi soci accanto a Sticchi Damiani (Di venerdì 27 maggio 2022) Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani ha annunciato oggi che due nuovi soci faranno il loro ingresso in società. Nella conferenza... Leggi su calciomercato (Di venerdì 27 maggio 2022) Il presidente del, Saverioha annunciato oggi che duefaranno il loro ingresso inetà. Nella conferenza...

Advertising

sportli26181512 : Lecce, UFFICIALE: due nuovi soci accanto a Sticchi Damiani: Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani ha ann… - SoloLecceIT : ORA E' UFFICIALE: domani alle 10 la presentazione di COLLARDI, nuovo socio di un Lecce internazionale. LET'S GROW U… - Leccezionaleit : Lecce, l’Ad Sandro #Mencucci a New York per “Calcio is back”. Prima uscita ufficiale per il nuovo dirigente giallor… - infobirra : Arriva la birra ufficiale del Lecce: la Via del Mare! - EuropaCalcio : UFFICIALE: #Lecce, rinnovo per Marco #Baroni #europacalcio -