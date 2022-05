La moneta d’oro col profilo di Bruto va all’asta: un cimelio che lo Stato dovrebbe acquistare (Di venerdì 27 maggio 2022) Per i numismatici ma anche per gli appassionati di storia romana il 30 e il 31 maggio 2022 non sono due semplici date. Non possono esserlo. In quei giorni è prevista all’hotel Baur au Lac di Zurigo l’asta di Nac Numismatica Spa. Un appuntamento speciale. Già perché in catalogo, tra tante monete, greche, romane e bizantine, ce n’è una che non può passare inosservata: la n. 474 del catalogo di vendita, una moneta d’oro, rarissima e tra le più famose al mondo. Al punto che la base d’asta è di 600mila franchi svizzeri, anche se la stima raggiunge i 750mila. All’incirca 700mila euro. Si tratta dell’aureo che al diritto ha, oltre alla legenda nella quale è menzionato Lucio Pletorio Cestiano, il monetario responsabile dell’emissione, la testa in profilo di Marco Giunio Bruto che è ricordato come Imp(erator), ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Per i numismatici ma anche per gli appassionati di storia romana il 30 e il 31 maggio 2022 non sono due semplici date. Non possono esserlo. In quei giorni è prevista all’hotel Baur au Lac di Zurigo l’asta di Nac Numismatica Spa. Un appuntamento speciale. Già perché in catalogo, tra tante monete, greche, romane e bizantine, ce n’è una che non può passare inosservata: la n. 474 del catalogo di vendita, una, rarissima e tra le più famose al mondo. Al punto che la base d’asta è di 600mila franchi svizzeri, anche se la stima raggiunge i 750mila. All’incirca 700mila euro. Si tratta dell’aureo che al diritto ha, oltre alla legenda nella quale è menzionato Lucio Pletorio Cestiano, ilrio responsabile dell’emissione, la testa indi Marco Giunioche è ricordato come Imp(erator), ...

