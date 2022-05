(Di venerdì 27 maggio 2022)sta per inaugurare un nuovosul territorio italiano, coned eventi: si tratterà delnegozio in! L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : La Calabria accoglie il suo primo Xiaomi Store: inaugurazione con tante offerte -

Corriere della Calabria

Il sorriso degli artistiogni ospite, ogni umanità, che arriva qui, presso i ... ho incontrato Stellario Baccellieri l'artista di Reggio, amico di Federico Fellini e di Paola Borboni, ...La strutturaminori vittime, o presunte vittime, di abusi e, o, gravi maltrattamenti, di ... provenienti da tutta Italia con priorità accordata ai minori residenti in. Il centro ... Corridoi umanitari dal Libano, anche la Calabria accoglie i rifugiati siriani L’AVIS di Campo Calabro in prima linea per le donazioni di plasma: 8 donazioni solo nella giornata odierna per un totale di circa 16 sacche nelle ultime settimane La solidarietà diventa virtù anche pe ...Via libera dalla Giunta comunale al progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione della “Casa delle donne”, «un punto – ha spiegato l’assessora alle Politiche di genere, Angela Martino ...