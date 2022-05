ITALIANI FANTASTICI E DOVE TROVARLI: L’ESTATE DI RAI2 FA RIMA CON CANDID CAMERA (Di venerdì 27 maggio 2022) Un nuovo appuntamento quotidiano che metterà a dura prova i vizi e le virtù dell’Italia di oggi andrà in onda a partire dal 30 maggio alle 14 su RAI2: “ITALIANI FANTASTICI E DOVE TROVARLI”, il nuovo programma di ESPERIMENTI SOCIALI che grazie alla tecnica della CANDID CAMERA darà modo agli ignari protagonisti di confessarsi e raccontarsi e allo stesso tempo di indagare caratteri, pregiudizi e i valori degli ITALIANI all’alba del terzo millennio. Senza falsi moralismi, ma con tanta garbata ironia e, spesso, con fragorose ma intelligenti risate. Ideato da Giorgio John Squarcia, il programma sarà condotto da ALESSANDRO DI SARNO che sarà anche il protagonista di alcune situazioni in cui metterà a frutto la sua esperienza di provocatore televisivo ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 27 maggio 2022) Un nuovo appuntamento quotidiano che metterà a dura prova i vizi e le virtù dell’Italia di oggi andrà in onda a partire dal 30 maggio alle 14 su: “”, il nuovo programma di ESPERIMENTI SOCIALI che grazie alla tecnica delladarà modo agli ignari protagonisti di confessarsi e raccontarsi e allo stesso tempo di indagare caratteri, pregiudizi e i valori degliall’alba del terzo millennio. Senza falsi moralismi, ma con tanta garbata ironia e, spesso, con fragorose ma intelligenti risate. Ideato da Giorgio John Squarcia, il programma sarà condotto da ALESSANDRO DI SARNO che sarà anche il protagonista di alcune situazioni in cui metterà a frutto la sua esperienza di provocatore televisivo ...

