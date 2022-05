Frosinone, questa è una delle farmacie più antiche d’Italia: un luogo magico ‘nascosto’ in un monastero (Di venerdì 27 maggio 2022) Immersa nel verde della campagna laziale, a Frosinone, si trova una delle farmacie più antiche d’Italia. Risale al XVIII secolo e fa parte della Certosa di Trisulti, splendido monastero voluto da Papa Innocenzo III nel 1204 consacrato a Sana Bartolomeo nel 1211. LEGGI ANCHE: — Laghetto di San Benedetto: un paradiso caraibico a due passi da Roma Tra le meraviglie presenti e visitabili (il monastero dal dicembre 2014è gestito dal Ministero per i beni e le attività culturali tramite il Polo museale del Lazio) c’è appunto una delle farmacie più antiche d’Italia. Entrandovi vi sembrerà di fare un salto indietro nel tempo. I suoi ambienti si sviluppano su due livelli con decori in stile pompeiano molto ... Leggi su funweek (Di venerdì 27 maggio 2022) Immersa nel verde della campagna laziale, a, si trova unapiù. Risale al XVIII secolo e fa parte della Certosa di Trisulti, splendidovoluto da Papa Innocenzo III nel 1204 consacrato a Sana Bartolomeo nel 1211. LEGGI ANCHE: — Laghetto di San Benedetto: un paradiso caraibico a due passi da Roma Tra le meraviglie presenti e visitabili (ildal dicembre 2014è gestito dal Ministero per i beni e le attività culturali tramite il Polo museale del Lazio) c’è appunto unapiù. Entrandovi vi sembrerà di fare un salto indietro nel tempo. I suoi ambienti si sviluppano su due livelli con decori in stile pompeiano molto ...

