Difesa Depp: ” La signora Heard è l’abusante e il signor Depp è l’abusato” (Di venerdì 27 maggio 2022) Siamo giunti così alla parte finale del processo Depp vs Heard, oggi era la giornata delle requisitorie degli avvocati. Spetterà poi alla giuria emettere il verdetto, che comunque vada, non sarà l’ultima parola in quanto entrambi potranno ricorrere in appello. Cosa hanno detto i legali della Heard? “L’intero caso riguarda l’incolpare Amber Heard per cose che non ha fatto“, ha detto oggi l’avvocato della star di Aquaman in un’aula di tribunale della Virginia chiudendo le discussioni nel processo per diffamazione da 50 milioni di dollari di Johnny Depp contro la sua ex moglie. “Ma è quello che fa il signor Depp, è quello che ha sempre fatto”, ha esordito venerdì l’avvocato Ben Rottenborn per la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 27 maggio 2022) Siamo giunti così alla parte finale del processovs, oggi era la giornata delle requisitorie degli avvocati. Spetterà poi alla giuria emettere il verdetto, che comunque vada, non sarà l’ultima parola in quanto entrambi potranno ricorrere in appello. Cosa hanno detto i legali della? “L’intero caso riguarda l’incolpare Amberper cose che non ha fatto“, ha detto oggi l’avvocato della star di Aquaman in un’aula di tribunale della Virginia chiudendo le discussioni nel processo per diffamazione da 50 milioni di dollari di Johnnycontro la sua ex moglie. “Ma è quello che fa il, è quello che ha sempre fatto”, ha esordito venerdì l’avvocato Ben Rottenborn per la ...

xjsekhmet : RT @biceportinari: Elaine ha consumato in un discorso senza senso tutto il tempo della difesa di Amber a cui sono rimasti 6 minuti. Vuol di… - DarkRain4 : RT @biceportinari: Elaine ha consumato in un discorso senza senso tutto il tempo della difesa di Amber a cui sono rimasti 6 minuti. Vuol di… - biceportinari : Elaine ha consumato in un discorso senza senso tutto il tempo della difesa di Amber a cui sono rimasti 6 minuti. Vu… - Alessia_Bomba : @iamrealpeely Per farla: la difesa di Depp ha presentato testimoni, foto e altre prove che smentiscono tutto quello… - xxxbettabeach : La tua difesa è stata 'no vabbè Depp che merda che sei però lei una pazza furiosa ??' femminist queen mamma mia -