Di Maio fa arrabbiare Lavrov

Advertising

maio_pie : @Bresingar_ Si ma non t arrabbiare ecco - maio_pie : @Omar59417381 Esatto Omar ma non ti arrabbiare pensa a stare bene e lascia stare chi si crede sto cazzo -

Domani

Sulla Gazzetta ufficiale sono stati pubblicati due decreti della presidenza della Repubblica su proposta del ministro degli Esteri, Luigi Di. Trovata l'intesa di maggioranza sulle concessioni ...... originali, per farci magari divertire, talvolta, sempre pensare. Se pensi che questo ...a incontrare il presidente Abdelmadjid Tebboune in compagnia del ministro degli Esteri Luigi Di. ... Il piano italiano per la pace bocciato da Mosca non è mai davvero esistito Un gravissimo incidente diplomatico Italia-Russia si è forse chiuso con la telefonata fra Mario Draghi e Vladimir Putin. Ha chiamato il presidente del consiglio italiano. In conferenza stampa Draghi h ...Soprattutto nelle pagine della cultura abbiamo dato fiducia a scrittori e scrittrici, artisti di ogni genere, per esporvi ed esporci a punti di vista spiazzanti, originali, per farci magari divertire, ...