Continua l'avanzata russa nel Donbass (Di venerdì 27 maggio 2022) Ore 7.50 - Colpita anche Kharkiv Chilometro dopo chilometro, villaggio dopo villaggio l'avanzata russa nel Donbass Continua e pare inesorabile. Nella notte poi i missili ed i colpi di artiglieria sono tornati a cadere su Kharkiv, seconda città dell'Ucraina da dove i russi tre settimane fa erano arretrati

