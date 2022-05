(Di venerdì 27 maggio 2022) L'aveva alzato l'offerta per trattenere Ivan, portando la parte fissa a 5 milioni netti per un biennale che comprendeva anche ricchi bonus. Lantus aveva provato a farsi avanti, ...

Advertising

infernALE96 : RT @Gazzetta_it: Conte, doppia beffa a Inter e Juve: Perisic verso il Tottenham - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Conte, doppia beffa a Inter e Juve: Perisic verso il Tottenham - Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: Conte, doppia beffa a Inter e Juve: Perisic verso il Tottenham - Gazzetta_it : Conte, doppia beffa a Inter e Juve: Perisic verso il Tottenham - j_doppia : RT @Iuky_14: #jeru il conte e il dopo conte sempre il conte -

La Gazzetta dello Sport

L'Inter aveva alzato l'offerta per trattenere Ivan Perisic, portando la parte fissa a 5 milioni netti per un biennale che comprendeva anche ricchi bonus. La Juventus aveva provato a farsi avanti, ......sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha visto tempi migliori durante la crisi del... "Il primo partito ecologico ed ibrido, atrazione, di destra e di sinistra, e perciò volerà", ... Conte, doppia beffa a Inter e Juve: Perisic verso il Tottenham Enrico Letta è di fronte a un pungente dilemma. Il segretario del Pd è certamente un leader intelligente. E ci tiene a non apparire un politico dalla “doppia morale”, uno ...Via libera alle primarie unitarie di M5S, Pd e sinistra per le regionali in Sicilia dopo l'incontro avvenuto oggi tra il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, e il presidente M5s, Giuseppe ...