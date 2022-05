Confindustria Benevento, con Open Lab asse imprese-scuola per l’inserimento lavorativo (Di venerdì 27 maggio 2022) Sono 32 le aziende presenti alla prima edizione del progetto “Open Lab” per incontrare gli studenti dell’Iti Lucarelli iscritti al V anno. Quattro gli indirizzi specialistici presentati alle imprese: Meccatronica ed Energia, Trasporti e logistica con output in Costruzione del mezzo, Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione, a cui fanno capo i laboratori didattici dell’Istituto. L’iniziativa organizzata da Confindustria Benevento e Istituto Tecnico Industriale nasce con l’obiettivo di reperire tecnici in determinati settori emergenti. “Abbiamo avviato già da qualche mese un percorso strutturato attraverso il quale cercare di favorire l’inserimento di giovani all’interno delle aziende del territorio – racconta Il presidente di Confindustria ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 maggio 2022) Sono 32 le aziende presenti alla prima edizione del progetto “Lab” per incontrare gli studenti dell’Iti Lucarelli iscritti al V anno. Quattro gli indirizzi specialistici presentati alle: Meccatronica ed Energia, Trasporti e logistica con output in Costruzione del mezzo, Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione, a cui fanno capo i laboratori didattici dell’Istituto. L’iniziativa organizzata dae Istituto Tecnico Industriale nasce con l’obiettivo di reperire tecnici in determinati settori emergenti. “Abbiamo avviato già da qualche mese un percorso strutturato attraverso il quale cercare di favoriredi giovani all’interno delle aziende del territorio – racconta Il presidente di...

