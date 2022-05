Broadcom compra VMware | nasce il gigante del cloud

(Di venerdì 27 maggio 2022) Un concorrente ma anche alleato di aziende come Microsoft e Google, già clienti di entrambe le società A quanto pare, il 2022 è l'anno delle grandi acquisizioni nel mercato della tecnologia. Dopo i 64 miliardi di euro spesi da Microsoft per rilevare Activision Blizzard, ora è il turno del colosso nella fornitura di semiconduttori e chip,, che si mangia, nome storico nell'offerta di servizi di …

vuole operare nel campo dell'hardware e del software Sebbeneagisca sul mercato dei semiconduttori, da qualche anno si sta impegnando ad acquisire società che operano nel software , ...Il CEO di VMWare, Raghu Raghuram, ha commentato: Come effetto dell'accordo,rinominerà il suoSoftware Group in VMware e farà confluire i suoi software per le infrastrutture e la ...Dopo i 64 miliardi di euro spesi da Microsoft per rilevare Activision Blizzard, ora è il turno del colosso nella fornitura di semiconduttori e chip, Broadcom, che si mangia VMware, nome storico ...Broadcom, colosso statunitense che opera nel settore dei semiconduttori, ha annunciato l’acquisto di VMware, società specializzata nel cloud computing, per la cifra di 61 miliardi di dollari (circa 57 ...