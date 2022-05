Benzema torna a Parigi, L’Equipe: in Francia lui è una questione politica, l’ha riconquistata (Di venerdì 27 maggio 2022) “Se segno sono francese, ma se non segno o se ci sono problemi, sono arabo”. Era il 2011. Sono passati 11 anni, e Karim Benzema ha riconquistato la Francia prima di provare a conquistare la Champions a Parigi. E’ una storia molto politica la sua, non solo gol e record. L’Equipe dedica la sua prima pagina al tono sociale di questa “pace”. L’Equipe ricorda che nel dicembre 2015, poche settimane dopo la rivelazione della vicenda del ricatto del sextape a Mathieu Valbuena, c’era un sondaggio che annunciava come solo il dieci per cento dei francesi voleva vedere Karim Benzema giocare agli Europei 2016. “Un disconoscimento, una rottura durata fino a maggio 2021 e alla sua chiamata poche settimane prima di Euro 2021. Un francese su due oggi ha una buona opinione di lui e il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 maggio 2022) “Se segno sono francese, ma se non segno o se ci sono problemi, sono arabo”. Era il 2011. Sono passati 11 anni, e Karimha riconquistato laprima di provare a conquistare la Champions a. E’ una storia moltola sua, non solo gol e record.dedica la sua prima pagina al tono sociale di questa “pace”.ricorda che nel dicembre 2015, poche settimane dopo la rivelazione della vicenda del ricatto del sextape a Mathieu Valbuena, c’era un sondaggio che annunciava come solo il dieci per cento dei francesi voleva vedere Karimgiocare agli Europei 2016. “Un disconoscimento, una rottura durata fino a maggio 2021 e alla sua chiamata poche settimane prima di Euro 2021. Un francese su due oggi ha una buona opinione di lui e il ...

Advertising

napolista : Benzema torna a Parigi, L’Equipe: in Francia lui è una questione politica, l’ha riconquistata Il giornale francese… - PestaAle : @_m_lorenz0 @Mirko799 Ma che discorso è??? Vai a vedere l'età media dell'11 attuale del Real Madrid (Alaba, Carvajal… - FedeTrava10 : @Pasky973 Ora senza Mbappe, cercheranno un altro attaccante almeno. Jovic forse rimane come vice Benzema, Vazquez o… - RICCO_FEDE_J : @JuventusJay3 @Marco562017 -> di Neymar Cavani Mbappè perché giocano uno x l'altro, e non fanno a gara a chi prende… - MerihTop : Si pensi a Courtois (30), Alaba (29), Nacho (32), Casemiro (30), Kroos (32), Modric (36) e Benzema (34). Si valuti… -