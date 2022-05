Anticipazioni Uomini e Donne | puntata 27 maggio

Leggi su zon

(Di venerdì 27 maggio 2022) Torna per un penultimo appuntamento il dating show, il programma sull’amore condotto da Maria De Filippi. Vediamo insieme cosa ci riserva questa penultimaprima della chiusura di stagione, che andrà in onda oggi 27su Canale 5. Chi va e chi resta Si è parlato molto degli ospiti che potremmo rincontrare a settembre: di sicuro a sedere tra le poltrone ci saranno ancora Ida Platano e Gemma Galgani. In forse Riccardo Guarnieri. Resta anche Tina Cipollari. Spesso è stata assente in questi mesi e molte volte si è parlato della possibilità che lasciasse il programma a favore di altro, rumors mai confermati nemmeno dalla diretta interessata. La verità arriverà con il finale di qeusta edizione? I protagonisti del trono over Momento decisivo anche per una delle coppie over del ...