"A cosa era collegata la telecamera". Infermiere spiate e filmate sotto la doccia: scandalo a Empoli (Di venerdì 27 maggio 2022) scandalo per ora irrisolto a Empoli, dove all'ospedale San Giuseppe un gruppo di Infermiere ha scoperto di essere spiato e filmato nei pressi delle docce. Non è dato sapere da quanto tempo ci fosse una telecamera, fatto sta che a un certo punto un'infermiera ha notato qualcosa di strano, scorgendo quello che sembrava un obiettivo, che effettivamente era nascosto nella parete sotto il miscelatore dell'acqua e puntato verso i box doccia. Successivamente le Infermiere hanno scoperto che quella telecamera era collegata con lo spogliatoio del personale tecnico: lì le autorità hanno trovato un monitor che trasmetteva le immagini riprese sotto le docce. Sono tante le domande senza risposta, anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022)per ora irrisolto a, dove all'ospedale San Giuseppe un gruppo diha scoperto di essere spiato e filmato nei pressi delle docce. Non è dato sapere da quanto tempo ci fosse una, fatto sta che a un certo punto un'infermiera ha notato qualdi strano, scorgendo quello che sembrava un obiettivo, che effettivamente era nascosto nella pareteil miscelatore dell'acqua e puntato verso i box. Successivamente lehanno scoperto che quellaeracon lo spogliatoio del personale tecnico: lì le autorità hanno trovato un monitor che trasmetteva le immagini ripresele docce. Sono tante le domande senza risposta, anche ...

