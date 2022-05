WhatsApp Beta migliora la scelta del pubblico per gli stati e i file multimediali (Di giovedì 26 maggio 2022) Nelle ultime ore, WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android, che giunge alla versione 2.22.12.11 e reintroduce una novità già precedentemente introdotta con la versione Beta 2.22.10.6 ma poi disabilitata, senza apparenti motivi, dal team di sviluppo. Nello specifico, si tratta di una nuova schermata per l’aggiunta della L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 26 maggio 2022) Nelle ultime ore,ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento diper Android, che giunge alla versione 2.22.12.11 e reintroduce una novità già precedentemente introdotta con la versione2.22.10.6 ma poi disabilitata, senza apparenti motivi, dal team di sviluppo. Nello specifico, si tratta di una nuova schermata per l’aggiunta della L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : WhatsApp Beta migliora la scelta del pubblico per gli stati e i file multimediali - techworldaleant : Novità #WhatsApp beta per Android 2.22.12.11 Oltra a scegliere con chi condividere lo stato è possibile inviare un… - techworldaleant : Dopo la versione desktop anche nella Beta di #WhatsApp per Android 2.22.12.8 si sta sviluppando la possibilità di a… - zazoomblog : L’aggiornamento WhatsApp Beta 2.22.12.8 anticipa una novità per i gruppi - #L’aggiornamento #WhatsApp #2.22.12.8 - TuttoAndroid : L’aggiornamento WhatsApp Beta 2.22.12.8 anticipa una novità per i gruppi -