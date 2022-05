Vaiolo delle scimmie, la circolare del ministero: tracciare i contatti, antivirali ai malati gravi e ipotesi vaccino (Di giovedì 26 maggio 2022) Il documento consiglia dispositivi di protezione per gli operatori sanitari e per il personale di laboratorio per il possibile contatto con il virus. Animali da compagnia, c'è il rischio spill - over Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 26 maggio 2022) Il documento consiglia dispositivi di protezione per gli operatori sanitari e per il personale di laboratorio per il possibile contatto con il virus. Animali da compagnia, c'è il rischio spill - over

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, arriva la circolare del ministero della Salute. Possibile la quarantena in alcuni casi, da v… - rtl1025 : ?? Primo caso di #vaiolo delle scimmie in #Lombardia. La conferma dell'infezione è dell'ospedale Sacco di Milano, ce… - Agenzia_Ansa : Sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani. 'Un quinto caso, co… - Pietro12846794 : RT @boni_castellane: I sanitari accettano che si ipotizzi una loro vaccinazione coatta per il 'vaiolo delle scimmie'? Davvero la categoria… - ElisabetFurlan7 : RT @WorldHilarious1: Documento del Marzo 2021 che prevedeva l'inizio della pandemia per vaiolo delle scimmie a partire dal 15.05.2022 https… -