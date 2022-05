Tutti in pensione con Quota 41? Ecco quanto si perde sull'assegno andando via prima: i calcoli (Di giovedì 26 maggio 2022) Le pensioni potrebbero essere il punto di non ritorno del governo. Il dibattito sulle forme previdenziali alternative alla Fornero prosegue e si fa sempre più aspro. A fine 2022 va in soffitta Quota 102, il sistema per l'uscita anticipata che di fatto ha sostituito Quota 100 spostando in avanti di due anni l'età anagrafica per lasciare prima il lavoro. Dopo ci sarà la piena attuazione della Fornero: un vero e proprio baratro con un allungamento dell'età per l'uscita a 67 anni. Ma ora sta per fare il suo debutto sulla scena una nuova proposta fortemente voluta dalla Lega e che trova d'accordo anche la Cisl: Quota 41. Un'uscita indiscriminata per Tutti con 41 anni di contributi. Di fatto questo sistema di uscita è già in vigore ma possono usufruirne solo i lavoratori ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Le pensioni potrebbero essere il punto di non ritorno del governo. Il dibattitoe forme previdenziali alternative alla Fornero prosegue e si fa sempre più aspro. A fine 2022 va in soffitta102, il sistema per l'uscita anticipata che di fatto ha sostituito100 spostando in avanti di due anni l'età anagrafica per lasciareil lavoro. Dopo ci sarà la piena attuazione della Fornero: un vero e proprio baratro con un allungamento dell'età per l'uscita a 67 anni. Ma ora sta per fare il suo debuttoa scena una nuova proposta fortemente voluta dalla Lega e che trova d'accordo anche la Cisl:41. Un'uscita indiscriminata percon 41 anni di contributi. Di fatto questo sistema di uscita è già in vigore ma possono usufruirne solo i lavoratori ...

Advertising

RaiSport : Marco Civoli saluta i colleghi di Rai Sport e de #LaDS: 'Dopo 34 anni di Rai vado in pensione. Anni indimenticabili… - alberto_galizia : RT @lordfrappo: @matteosalvinimi continua a massacrare l'inps con le tue mancette elettorali e poi meravigliati di chi non fa figli, e di t… - LucaPalatucci : @fabrizio_ab @flaviafratello E' una regola di trasparenza fondamentale, applicata in tutti i paesi Nato. Serve per… - manotremante : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Tutto vero, ma ci vorrebbe almeno una contropartita, secondo me' sarebbe opportuno ri… - 000salvatore000 : @Anna11708317 Togliete questo post, perché fra poco lo faranno tutti Il mandato zero e mandato illimitato llDi Mai… -