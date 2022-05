Sinner | quanta fatica Supera Carballes in quattro set e si merita un McDonald

Advertising

solounastella : RT @ilcozzaronero: #sinner bravo Jannik. Quanta fatica per portare a casa partite dove sei più forte. Tanti margini. Avanti ???? #RolandGar… - ilcozzaronero : #sinner bravo Jannik. Quanta fatica per portare a casa partite dove sei più forte. Tanti margini. Avanti ???? #RolandGarros - laalcolizzata1 : RT @grazianorossi: Quanta sofferenza ogni volta con #Sinner ??. Dai Jannik! ???? #RolandGarros - farfalla14 : RT @grazianorossi: Quanta sofferenza ogni volta con #Sinner ??. Dai Jannik! ???? #RolandGarros - grazianorossi : Quanta sofferenza ogni volta con #Sinner ??. Dai Jannik! ???? #RolandGarros -

La Gazzetta dello Sport

La partita Il primo set parte bene per, che ha le prime palle break dell'incontro ma non riesce a concretizzarle. Errore grave, perché Carballes, terraiolo purosangue, non gli lascia spazi e ...Esordio anche per Jannikche è stato relegato sul campo 7 come terzo match a partire dalle 11 contro lo statunitense Bjorn Fratangelo. Sul campo 6 invece ultimo match per Giulio Zeppieri all'... Sinner, quanta fatica. Rischia, poi supera Carballes in quattro set Jannik Sinner ha battuto Carballes Baena nel match valido per i 32esimi di finale del Roland Garros. Dopo l'esordio positivo contro Fratangelo, altro successo al termine di un match non semplice per i ...L'ex tennista italiano ha parlato del percorso di crescita di Sinner e .... Lo stesso episodio è accaduto lo scorso anno nella sfida con Novak Djokovic . Secondo Paolo Bertolucci , il prossimo step da ...