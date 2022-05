Prima sconvolgimento | poi assembramento Contatti stretti con il mondo intero 

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 26 maggio 2022) Lareazione è di: mano sul petto, l’altra mano sulla bocca, sguardo stupito, e un passo indietro timido ma esibito. Non sono preparata, non sono pronto, non me la sento, tutta questa gente, mi gira la testa. Vaitu, che hai già avuto il Covid. Alcuni, i più esibizionisti, accennano a rimettersi la mascherina. Dopo cinque, a volte dieci minuti di ritorno tra la gente trascorsi così, a dirci che non ce la facciamo, che non ci aspettavamo questa folla ammassata e incosciente, questi baci con lo schiocco, e scusate ma io scappo (non scappano mai), e scusate ma io ho il tampone fatto (non ce l’hanno mai), si sente come un rumore di palloncini che scoppiano. E’ l’inizio della festa. E’ la fine della prudenza, o forse la fine della paura. Che si tratti di una cena, una fiera del libro, un brindisi con quelli ...