Piazza Affari in rialzo, spread in calo (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Grazie ad un’accelerazione nella seconda parte, la seduta di Piazza Affari oggi si è chiusa in solido territorio positivo. In particolare sul Ftse Mib, che ha chiuso la seduta a 24.546,5 punti (+1,22%), spiccano i balzi messi a segno da Saipem (+8,71%), Banca Generali (+4,16%) e Pirelli (+3,45%). Bene anche Stellantis (+2,47%), che ha accettato di pagare 300 milioni di dollari per chiudere un’indagine sulle frodi in materia di emissioni di veicoli con motori diesel, e Telecom Italia (+1,67%), nel giorno del Cda chiamato a valutare il tema della rete unica. Nel comparto bancario Unicredit ha segnato un +0,99%, Intesa Sanpaolo un +0,91% e Bper Banca ha evidenziato un +1,23%. La società ha ricevuto dalla Bce il via libera all’acquisizione di una partecipazione di controllo diretto in Banca Carige (+0,51%). In rosso per gran parte della ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Grazie ad un’accelerazione nella seconda parte, la seduta dioggi si è chiusa in solido territorio positivo. In particolare sul Ftse Mib, che ha chiuso la seduta a 24.546,5 punti (+1,22%), spiccano i balzi messi a segno da Saipem (+8,71%), Banca Generali (+4,16%) e Pirelli (+3,45%). Bene anche Stellantis (+2,47%), che ha accettato di pagare 300 milioni di dollari per chiudere un’indagine sulle frodi in materia di emissioni di veicoli con motori diesel, e Telecom Italia (+1,67%), nel giorno del Cda chiamato a valutare il tema della rete unica. Nel comparto bancario Unicredit ha segnato un +0,99%, Intesa Sanpaolo un +0,91% e Bper Banca ha evidenziato un +1,23%. La società ha ricevuto dalla Bce il via libera all’acquisizione di una partecipazione di controllo diretto in Banca Carige (+0,51%). In rosso per gran parte della ...

Advertising

MKT_INS : Le #borseeuropee chiudono in rialzo e #WallStreet continua il recupero dai minimi di oltre un anno. - infoiteconomia : Piazza Affari, la seduta del 26 maggio 2022 - vectorborg : RT @kiara_rnc: Ieri (altro video in ritardo, abbiate pazienza) avevamo parlato di politiche energetiche, #REPowerEU e fonti #rinnovabili. C… - MilanoFinanza : Borse, Piazza Affari chiude in rialzo (+1,2%). Positiva anche Wall Street - kiara_rnc : Ieri (altro video in ritardo, abbiate pazienza) avevamo parlato di politiche energetiche, #REPowerEU e fonti… -