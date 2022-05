(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - “In questo momento su quello che fa al governo il ministro Dic'è una totale coincidenza di punti di vista col Pd. Digoverna in pieno asse con Draghi per quanto riguarda la politica estera. Ci sono delle frizioni con l'ex presidentesu un punto non negoziabile: la politica europea e atlantica. E questo è un problema interno piuttosto rilevante”. Così il deputato Stefano(Pd) a Riformista Tv.

TV7Benevento : Pd-M5S: Ceccanti, 'Di Maio allineato con dem, Conte no' - -

Pd-M5S: Ceccanti, 'Di Maio allineato con dem, Conte no' Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "In questo momento su quello che fa al governo il ministro Di Maio c'è una totale coincidenza di punti di vista col Pd.