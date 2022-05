Nodo Mertens: possibile blitz di ADL a Capri per discutere del rinnovo (Di giovedì 26 maggio 2022) Corriere del Mezzogiorno - . Dries Mertens in vacanza a Capri prima della Nations League. Secondo le indiscrezioni del quotidiano, non è escluso un blitz da parte di Aurelio De Laurentiis per affrontare il discorso del rinnovo: 'Il Nodo più importante per il reparto offensivo è Mertens che si è preso qualche giorno di ... Leggi su forzazzurri (Di giovedì 26 maggio 2022) Corriere del Mezzogiorno - . Driesin vacanza aprima della Nations League. Secondo le indiscrezioni del quotidiano, non è escluso unda parte di Aurelio De Laurentiis per affrontare il discorso del: 'Ilpiù importante per il reparto offensivo èche si è preso qualche giorno di ...

