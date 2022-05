“Mi manda messaggi spinti!”: Gemma Galgani che imbarazzo, svergognata davanti a tutti (Di giovedì 26 maggio 2022) Gemma Galgani è stata sbugiardata davanti a tutti con i messaggi sul cellulare letti in studio, anche Maria De Filippi non le crede. Gemma Galgani (Witty tv screenshot)Gemma Galgani ormai è alla deriva. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo alla dama storica di Uomini e Donne. Nemmeno l’assenza di Tina ha reso l’ultima puntata di Gemma Galgani un po’ più soft. La dama stava frequentando il cavaliere Maurizio, ma tutto è andato a rotoli. Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo di un suo possibile ritiro o comunque della sua assenza nel dating show a partire da settembre. Tutte queste indiscrezioni nascono dal fatto, che sempre meno uomini telefonano per conoscere Gemma e ... Leggi su direttanews (Di giovedì 26 maggio 2022)è stata sbugiardatacon isul cellulare letti in studio, anche Maria De Filippi non le crede.(Witty tv screenshot)ormai è alla deriva. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo alla dama storica di Uomini e Donne. Nemmeno l’assenza di Tina ha reso l’ultima puntata diun po’ più soft. La dama stava frequentando il cavaliere Maurizio, ma tutto è andato a rotoli. Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo di un suo possibile ritiro o comunque della sua assenza nel dating show a partire da settembre. Tutte queste indiscrezioni nascono dal fatto, che sempre meno uomini telefonano per conosceree ...

