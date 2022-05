Mario Rui l’agente | “Il titolare è lui Olivera non arriva dal Real Voi a Napoli mi fate ridere”

(Di giovedì 26 maggio 2022)diRui commenta l’arrivo diale conferma che il portoghese saràanche il prossimo anno.Giuffredi, agente diRui, ha commentato l’arrivo dialai microfoni di 1 Football Club, programma condotto da Luca Cerchione e in onda sulle frequenze di 1 Station Radio.diRui si è soffermato anche sul prossimo campionato che vedrà il ha parlato del terzino portoghese ancora protagonista. “Rui ha preso bene o male l’arrivo di Mathias? Si sente messo in discussione? Voi ami, perché estremizzate sempre tutto: ...

Calciomercato Napoli - A '1 Football Club', in onda su 1 Station Radio, è intervenutoGiuffredi , agente, tra i tanti, di: Al Napoli è arrivato Olivera. Come ha vissutoil suo arrivo E come rispondi a chi scrive che rischia il posto Tra i tuoi calciatori c'è Parisi. Ti piacerebbe vedere la 'tua' ...Discorso che fa perdere le staffe aGiuffredi , l'agente di. Parlando a 1Station Radio il procuratore del terzino azzurro dice Giuffredi è anche l'agente di Politano e Di LorenzoMario Giuffredi, agente, ha parlato del futuro di Mario Rui ai microfoni di 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio. Al Napoli è arrivato Olivera. Come ha vissuto Mario Rui il suo ...A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e del terzino dell'Empoli Fabiano Parisi: “Chi scrive che Mario Rui rischia il posto mi fa ...