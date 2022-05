Marco Maccarini, scoppia una dura lite con Carmen Di Pietro: “Buffone, bugiardo, rosicone!” (Di giovedì 26 maggio 2022) Da quando è arrivato a L’Isola dei Famosi Marco Maccarini continua a darsi da fare, ma i suoi esperimenti non finiscono sempre benissimo. Ieri il conduttore ha messo un’essenza dentro un barattolo di latta e gli ha dato fuoco, dicendo che avrebbe tenuto lontano le zanzare. Pamela Petrarolo ha preso in mano il barattolo e si è bruciata: “Dio mio brucia! Ma era una trappola per farmi fuori? Mi vuoi dire che è ardente? Mi viene da piangere dal dolore. Ti ho visto prenderlo in mano e pensavo non fosse ardente. Non sento quasi le dita fai te, mica sono pazza che prendo una cosa se credo che sia infuocata“. Nella discussione è intervenuta anche Carmen Di Pietro: “Perché lui pensa di fare le cose buone e poi alla fine si rivelano tutte un disastro. Si è fatta male Pamela guarda!” Marco ... Leggi su biccy (Di giovedì 26 maggio 2022) Da quando è arrivato a L’Isola dei Famosicontinua a darsi da fare, ma i suoi esperimenti non finiscono sempre benissimo. Ieri il conduttore ha messo un’essenza dentro un barattolo di latta e gli ha dato fuoco, dicendo che avrebbe tenuto lontano le zanzare. Pamela Petrarolo ha preso in mano il barattolo e si è bruciata: “Dio mio brucia! Ma era una trappola per farmi fuori? Mi vuoi dire che è ardente? Mi viene da piangere dal dolore. Ti ho visto prenderlo in mano e pensavo non fosse ardente. Non sento quasi le dita fai te, mica sono pazza che prendo una cosa se credo che sia infuocata“. Nella discussione è intervenuta ancheDi: “Perché lui pensa di fare le cose buone e poi alla fine si rivelano tutte un disastro. Si è fatta male Pamela guarda!”...

sandy_sandor : RT @ilCassandro: Marco Maccarini rompicoglioni è quel personaggio che sull’isola mancava come l’aria. #Isola - Ilariacastelli6 : Oggi passo falso di Carmen ed Edoardo. Non mi sono piaciuti per niente nei confronti di Marco Maccarini #Isola - TheBearersC : @Priolo9Giuseppe A maccarini hanno dato della carne e doveva scegliere due naufraghi lui ha scelto nicolas, per all… - anna_rattenni : RT @XrobertaX_: Marco Maccarini grande pezzo di merda. Vai soleie e mettilo al suo posto. #isola - see_lallero : Personalmente Marco Maccarini all'#Isola dei Famosi è traumatizzante. Non me l'aspettavo, guardarlo con le vene nel… -