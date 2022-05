Mara Venier, la disperazione della presentatrice: “… il dolore della sua scomparsa” (Di giovedì 26 maggio 2022) La disperazione di Mara Venier al ricordo e il dolore della scomparsa: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli della vicenda Una delle conduttrici che rappresentano uno dei punti di diamante dell’azienda Rai è lei, la mitica Mara Venier. Una donna eccezionale che ha sempre dimostrato di amare il suo lavoro, un talento indiscusso alla conduzione dimostrato nel grande show che accompagna gli italiani da oltre trent’anni, Domenica In. Purtroppo ha dovuto affrontare un grave dramma che non è riuscita ancora a superare. curiosità (foto web)Mara, originaria di Venezia, ha seguito il suo primo marito in cerca di fortuna nel mondo dello spettacolo a soli diciotto anni, venendo ... Leggi su topicnews (Di giovedì 26 maggio 2022) Ladial ricordo e il: ecco cosa ha dichiarato, i dettaglivicenda Una delle conduttrici che rappresentano uno dei punti di diamante dell’azienda Rai è lei, la mitica. Una donna eccezionale che ha sempre dimostrato di amare il suo lavoro, un talento indiscusso alla conduzione dimostrato nel grande show che accompagna gli italiani da oltre trent’anni, Domenica In. Purtroppo ha dovuto affrontare un grave dramma che non è riuscita ancora a superare. curiosità (foto web), originaria di Venezia, ha seguito il suo primo marito in cerca di fortuna nel mondo dello spettacolo a soli diciotto anni, venendo ...

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi Mara Venier, che si prepara ad andare in onda con Domenica In Show ???? Vi aspettiam… - VelvetMagIta : Domenica In Show, una data da salvare: tutti gli ospiti #VelvetMag #Velvet - gianlu_79 : RT @Nic_dls00: #DomenicaInShow e una grande festa per #MaraVenier ?????? - SanaJav61963916 : Mara Venier, col cuore in mano: “io con età a rischio e mio marito con problemi polmonari a casa” - Nic_dls00 : #DomenicaInShow e una grande festa per #MaraVenier ?????? -