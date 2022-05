Liverpool - Real Madrid: probabili formazioni, arbitro, dove vederla in diretta TV/Streaming e pronostico (Di giovedì 26 maggio 2022) Sabato 28 maggio 2022 alle 21.00, l'atto conclusivo della finale di Champions League 2021/22, Liverpool-Real Madrid, si svolgerà allo Stade de France di Parigi. I Reds vogliono vendicarsi dopo aver perso la finale nel 2018 ed essere stati eliminati ai quarti di finale nella stagione precedente. Il Liverpool ha dominato il proprio girone di Champions League, vincendo tutte le partite. Successivamente, l'Inter è stata eliminata agli ottavi di finale, il Benfica è stato eliminato ai quarti di finale e il VillaReal è stato eliminato in semifinale. In Premier League tuttavia, è arrivato secondo dopo il Manchester City. Il Real Madrid, che ha vinto il proprio girone, ha seguito più o meno lo stesso percorso. Hanno eliminato il PSG negli ottavi di finale dopo una clamorosa ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 26 maggio 2022) Sabato 28 maggio 2022 alle 21.00, l'atto conclusivo della finale di Champions League 2021/22,, si svolgerà allo Stade de France di Parigi. I Reds vogliono vendicarsi dopo aver perso la finale nel 2018 ed essere stati eliminati ai quarti di finale nella stagione precedente. Ilha dominato il proprio girone di Champions League, vincendo tutte le partite. Successivamente, l'Inter è stata eliminata agli ottavi di finale, il Benfica è stato eliminato ai quarti di finale e il Villaè stato eliminato in semifinale. In Premier League tuttavia, è arrivato secondo dopo il Manchester City. Il, che ha vinto il proprio girone, ha seguito più o meno lo stesso percorso. Hanno eliminato il PSG negli ottavi di finale dopo una clamorosa ...

