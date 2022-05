La strage di Uvalde | in Texas | non è stata compiuta da una donna trans

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il 25 maggio 2022 su Twitter èpubblicata la foto di unafotografata insieme a una bandiera a righe azzurre, rosa e bianche, che simboleggia l’orgogliogender. Secondo l’autore del tweet, la foto ritrarrebbe «lo stragista» di), che il 24 maggio ha aperto il fuoco in una scuola elementare uccidendo 19 bambini e due insegnanti, prima di essere neutralizzato dalla polizia con un colpo fatale. Si tratta di una notizia falsa. L’autore delladiè stato identificato come Salvador Ramos, un diciottenne senza precedenti penali che trenta minuti prima della sparatoria aveva annunciato le sue intenzioni in alcuni messaggi privati inviati su Facebook. Alcune sue fotografie, tratte dal profilo Instagram ...

Advertising

fanpage : Eva Mireles, 44 anni, insegnava nel distretto scolastico di #Uvalde, da 17 anni. È morta mentre cercava di protegge… - CarloCalenda : Sappiamo già che nessuno farà nulla. Dopo qualche giorno di cordoglio e proclami si ricomincerà con l’acquisto di a… - fanpage : Steve Kerr, dopo la #strage avvenuta a #Uvalde in #Texas, ha mostrato tutto il suo disappunto con un discorso molto… - Begbie333 : Se c'è una cosa comica (o meglio, grottesca) è #Biden che, mentre inonda di armi l'Ucraina con stanziamenti economi… - roraperora : RT @perchetendenza: 'Steve Kerr': Per queste parole dell'allenatore dei Golden State Warriors sulla strage di #Uvalde -

peggio di Columbine 1999/ Cnn: già 39 sparatorie nelle scuole nel 2022 " Se sei ancora non nato, allora va bene, ma se hai bisogno di andare all'asilo, buona fortuna se sei nato in ...... Greg Abbott: unadi bambini, uccisi a colpi di arma da fuoco sparati da un 18enne in una scuola elementare di, la Robb Elementary. Il bilancio delle vittime, aggiornato dal ...All’indomani del massacro della Robb Elementary School studente fermato vicino a un’altra scuola: aveva pistola e fucile semiautomatici ...Giovedì, 26 maggio 2022 Home > aiTv > La veglia a Uvalde in Texas per la strage di bambini a scuola Milano, 26 mag. (askanews) - Una giovane madre tiene in mano la foto della figlia assassinata mentre ...