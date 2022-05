John Zderko: morto il protagonista di Criminal Minds e The Mentalist (Di giovedì 26 maggio 2022) John Zderko è scomparso all'età di 60 anni a causa di un tumore: l'attore era famoso soprattutto per i rouli che aveva interpretato in serie come Criminal Mind e The Mentalist. John Zderko, principalmente conosciuto per aver lavorato a serie tv come 'Criminal Minds', 'The Mentalist', '9-1-1: Lone Star' e 'Bosch: Legacy', è morto all'età di 60 anni a Los Angeles a causa di complicazioni dovute ad un tumore che gli era stato diagnosticato recentemente. A dare l'annuncio della scomparsa dell'attore statunitense è stato l'amico e collega Charley Koontz: "Riposa in pace John Zderko, amico mio. Era un attore dotato, un generoso compagno di scena, uno dei miei migliori amici e una persona ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 maggio 2022)è scomparso all'età di 60 anni a causa di un tumore: l'attore era famoso soprattutto per i rouli che aveva interpretato in serie comeMind e The, principalmente conosciuto per aver lavorato a serie tv come '', 'The', '9-1-1: Lone Star' e 'Bosch: Legacy', èall'età di 60 anni a Los Angeles a causa di complicazioni dovute ad un tumore che gli era stato diagnosticato recentemente. A dare l'annuncio della scomparsa dell'attore statunitense è stato l'amico e collega Charley Koontz: "Riposa in pace, amico mio. Era un attore dotato, un generoso compagno di scena, uno dei miei migliori amici e una persona ...

