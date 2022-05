Internazionali femminili di Brescia: presentata la 13esima edizione (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Tennis Forza e Costanza 1911 è pronto a fare il suo ritorno nel calendario ITF, di nuovo nella cornice del Cidneo, da lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno con un torneo da 60mila dollari di montepremi Leggi su federtennis (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Tennis Forza e Costanza 1911 è pronto a fare il suo ritorno nel calendario ITF, di nuovo nella cornice del Cidneo, da lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno con un torneo da 60mila dollari di montepremi

Advertising

UffStampaSport : Qui il comunicato stampa -> - UffStampaSport : Da lunedì gli Internazionali femminili di Brescia. Ritorno in grande stile per l’edizione numero 13 Link al comuni… - fabriziobenzoni : Tennis, dal 30 maggio gli internazionali femminili di Brescia: entry list di lusso - CaputoItalo : SNL SPORT AND NEWS: Da lunedì gli Internazionali femminili di Brescia ... - stefanodonno75 : SNL SPORT AND NEWS: Da lunedì gli Internazionali femminili di Brescia ... -